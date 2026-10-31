Stoilov: İlk yarıda rakibe gereğinden fazla saygı gösterdik

Çok değerli bir galibiyet elde ettiklerini aktaran tecrübeli çalıştırıcı, "En önemli nokta performansımızı her geçen gün ilerletiyor olmamız. Genç oyuncularımız özgüvenlerini artırmış oldu. Fenerbahçe zor bir süreçten geçiyor, iyi bir takım, iyi oyunculardan kurulu. Tekrar yarışa gireceklerini onlar adına bir şeyin bitmediğini düşünüyorum. Bunu bahane olarak söylemeyi sevmiyorum ama sezon başında 4-5 savunma oyuncumuz sakattı. Hiçbir zaman istediğimiz savunma hattını oluşturamadık. Kaybettiğimiz maçlarda bile 2-3 gol atmıştık, bu da sıkıntımızın savunmada olduğunu gösteriyordu. Bu oyuncular geri gelince performansımız artmaya başladı. Her maç gol atıyoruz, bu bizim açımızdan çok önemli. Biz mümkünse her maçta önde baskıyla oynamayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.