Stoilov yönetimindeki Göztepe 16 maçtır yenilmiyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Teknik Direktör Stanimir Stoilov ile birlikte çıkışını sürmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon 1. Lig'in 13. haftasında Radomir Kokovic’in yerine takımın başına geçen Bulgar teknik adam, gösterdiği performansla yükleşini sürdürüyor.

İlk olarak sarı-kırmızılı takımın 1. Lig’den Süper Lig’e çıkmasında büyük rol oynayan Stoilov, iç sahada oynattığı oyunla adından söz ettiriyor.

2023-2024 sezonunda taraftarının önünde 1. Lig'de 11 maça çıkan 57 yaşındaki başarılı çalıştırıcı, bu süreçte 9 galibiyet 2 beraberlik elde etti ve yenilgi yüzü görmedi. Stanimir Stoilov yönetiminde iç sahadaki kaybetmeme serisini bu sezonda da devam ettiren Göztepe, 2024-2025 sezonuyla birlikte Süper Lig'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda şu ana kadar çıktığı 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik aldı. Göztepe, 11'i 1. Lig, 5'i Süper Lig olmak üzere sahasında oynadığı son 16 maçında yenilgi yüzü görmeyip 13 galibiyet, 3'de beraberliğe imza attı.



38 GOL ATILDI, 8 GOL YENİLDİ



Stanimir Stoilov yönetiminde şu ana kadar Gürsel Aksel Stadyumu’nda 16 lig maçına çıkan ve yenilgi yüzü görmeyen Göztepe, bu süreçte 13 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Bu müsabakaların 10’unda kalesini gole kapatmayı başaran sarı-kırmızılılar, rakip filelere 38 gol atarken kalesinde ise 8 gole engel olmadı. Böylece Göztepe, bu süreçte maç başına 2.3 gol ortalaması tutturmuş oldu.