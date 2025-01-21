Strahinja Pavlovic kimdir? Fenerbahçe transfer gündemindeki Strahinja Pavlovic kaç yaşında, nereli?

Strahinja Pavlovic, 24 Mayıs 2001 yılında Sırbistan'ın Sabac kentinde dünyaya geldi. Defans pozisyonunda görev yapan Sırp millî futbolcudur.



Serie A takımlarından Milan'da forma giymektedir.



Profesyonel kariyerine 2018 yılında Partizan takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Monaco, Cercle Brugge, Basel ve Red Bull Salzburg takımlarında forma giydi.



1,94 boyu olan Strahinja Pavlovic, hava toplarında oldukça etkili bir isim.



Profesyonel futbol kariyerinde toplam 116 maça çıkan Strahinja Pavlovic'in 6 golü bulunuyor.

