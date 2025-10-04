Strasbourg - Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)
Ligue 1’de haftanın maç programı belli oldu. Sezonunun iddialı takımlarından Strasbourg, Angers’i konuk edecek. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Peki Strasbourg - Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin detayları…
Strasbourg ev sahibi avantajını kullanarak Angers karşısında sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Angers ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Ev sahibi ekipte gözler yıldız oyuncularda olacak. İşte, karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…
STRASBOURG- ANGERS MAÇI NE ZAMAN?
Fransa Ligue 1’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Strasbourg - Angers mücadelesi yarın (5 Ekim) saat 18.15’de başlayacak.
Strasbourg'da, Stade de la Meinau Stadyumu'nda oynanacak beIN Sports Connect ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.