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Strasbourg-Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe 2024-2025 sezonu öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Avusturya’da kamp yapmayı sürdüren Fenerbahçe, hazırlık mücadelesinde Fransa’nın Strasbourg takımıyla karşı karşıya gelecek. Futbolseverler de bu maçın tarihi, saati ve yayıncı kanalına odaklandı. Peki, Strasbourg-Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Strasbourg-Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona iddialı hazırlanan sarı-lacivertliler, hazırlık maçında Hırvat ekibi Hajduk Slit'e mağlup olmuştu. Şimdiki rakip ise Strasbourg olacak. İşte, Strasbourg-Fenerbahçe hazırlık maçı hakkında bilgiler...

STRASBOURG-FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

Strasbourg-Fenerbahçe hazırlık maçının ayrıntıları belli oldu.

Strasbourg-Fenerbahçe hazırlık maçı, 13 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00 Merkur Arena’da oynanacak.

Hazırlık maçı, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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