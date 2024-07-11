Strasbourg-Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona iddialı hazırlanan sarı-lacivertliler, hazırlık maçında Hırvat ekibi Hajduk Slit'e mağlup olmuştu. Şimdiki rakip ise Strasbourg olacak. İşte, Strasbourg-Fenerbahçe hazırlık maçı hakkında bilgiler...



STRASBOURG-FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?



Strasbourg-Fenerbahçe hazırlık maçının ayrıntıları belli oldu.



Strasbourg-Fenerbahçe hazırlık maçı, 13 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00 Merkur Arena’da oynanacak.



Hazırlık maçı, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.