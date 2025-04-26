Strasbourg - St. Etienne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)

Fransa Ligue 1’in önemli takımlarından Strasbourg, St. Etienne’yi ağırlıyor. Saint Etienne bu sezon ligde oynadığı son 5 karşılaşmadan 2 galibiyet çıkardı. Konuk ekip düşme hattından çıkabilmek için kritik deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Strasbourg oynadığı 30 karşılaşmada 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Strasbourg - St. Etienne maçının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.



STRASBOURG - ST. ETİENNE MAÇI NE ZAMAN?



Fransa’da heyecan Strasbourg - St. Etienne karşılaşmasıyla devam ediyor. Stade de la Meinau Stadyumu'nda oynanacak mücadele 26 Nisan Camartesi günü saat 18.00’de başlayacak ve beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.



Strasbourg geride kalan 30 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Ev sahibi ekip puan sıralamasında 51 puanla 7. sırada yer alıyor.



St. Etienne ise 27 puan toplarken 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı.

