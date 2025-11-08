Stuttgart - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga )
08.11.2025 16:42
NTV - Haber Merkezi
Almanya’da heyecan Stuttgart - Augsburg maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Stuttgart - Augsburg karşı karşıya geliyor. Augsburg zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Stuttgart - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
STUTTGART - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN?
Bundesliga’da haftanın dikkat çeken maçında Stuttgart - Augsburg kozlarını paylaşıyor. Stuttgart'da, Mercedes-Benz Arena Stadyumu'nda oynanacak mücadele 9 Kasım Pazar günü saat 20.30’da başlayacak ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.