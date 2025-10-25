Stuttgart - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga )

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Stuttgart - Mainz karşı karşıya geliyor. Mainz zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Stuttgart - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



STUTTGART - MAİNZ MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Bundesliga’da haftanın dikkat çeken maçında Stuttgart - Mainz kozlarını paylaşıyor. Stuttgart'da, Mercedes-Benz Arena Stadyumu'nda oynanacak oynanacak karşılaşma 26 Ekim Pazar günü saat 17.30’’da başlayacak mücadele tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

