Stuttgart - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga )
Bundesliga’da heyecan Stuttgart - Mainz maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Stuttgart - Mainz karşı karşıya geliyor. Mainz zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Stuttgart - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
STUTTGART - MAİNZ MAÇI MAÇI NE ZAMAN?
Bundesliga’da haftanın dikkat çeken maçında Stuttgart - Mainz kozlarını paylaşıyor. Stuttgart'da, Mercedes-Benz Arena Stadyumu'nda oynanacak oynanacak karşılaşma 26 Ekim Pazar günü saat 17.30’’da başlayacak mücadele tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
