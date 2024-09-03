Suarez'den milli takıma veda: Son maçına çıkacak

Uruguay’ın Montevideo kentinde yer alan Centenario stadyumunda, Luis Suarez, Uruguay milli takımından emekli olacağını açıklamak üzere basın toplantısı düzenledi.

Uruguay'ın tüm zamanların en golcü oyuncusu, 2026 Kuzey Amerika FIFA Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde bu Cuma günü Montevideo'da Paraguay'a karşı Uruguay milli takımı için son maçını oynayacağını açıkladı.

