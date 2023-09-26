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Sultanlar Ligi ne zaman başlayacak? Voleybol Sultanlar Ligi'nde maç tarihleri belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sultanlar Ligi'nde ilk 5 haftanın programı belli oldu. Bu gelişmenin ardından Sultanlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının başlangıç tarihi merak konusu oldu. Peki, Sultanlar Ligi ne zaman başlayacak?

Sultanlar Ligi ne zaman başlayacak? Voleybol Sultanlar Ligi'nde maç tarihleri belli oldu

Sultanlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu, 14 Ekim'de oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Ligde ilk haftanın programı şöyle:

14 Ekim Cumartesi:

14.00 Çukurova Belediyespor-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (ASKİ Atatürk)

13.00 PTT-Kuzeyboru (Başkent)

17.00 Sarıyer Belediyespor-Beşiktaş Ayos (Bahçeköy Orman Fakültesi)

15.30 Fenerbahçe Opet-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

18.30 Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)

14.00 VakıfBank-Karayolları (Vakıfbank Spor Sarayı)

15 Ekim Pazar:

15.00 Nilüfer Belediyespor-Galatasaray Daikin (Cengiz Göllü)

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