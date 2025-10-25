Sultanlar Ligi'nde derbi heyecanı

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe Medicana, yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.



Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede Caner Çildir ve Eren Balta Mandal hakem ikilisi görev yapacak.



Lige oynadığı 3 maçın üçünü de kazanarak iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, averajla 2. sırada yer alıyor.



Beşiktaş ise geride kalan 3 haftada 2 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı ve 5. sırada kendine yer buldu.