Sultanlar Ligi'nde ilk finalist VakıfBank

Vodafone Sultanlar Ligi 1-4 etabında VakıfBank, konuk ettiği Eczacıbaşı'nı 3-1 mağlup etti.



İlk maçı da 3-1 kazanan ve 2. galibiyete ulaşan Vakıfbank, Galatasaray Daikin - Fenerbahçe Medicana eşleşmesinin kazananı ile finalde karşılaşacak.

İkinci finalist 14 Nisan'da oynanacak Fenerbahçe Medicana-Galatasaray Daikin mücadelesi sonrası netleşecek.