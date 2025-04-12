Sultanlar Ligi'nde ilk finalist VakıfBank
VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde ilk finalist oldu. İkinci finalist Fenerbahçe Medicana-Galatasaray Daikin mücadelesiyle belli olacak.
Vodafone Sultanlar Ligi 1-4 etabında VakıfBank, konuk ettiği Eczacıbaşı'nı 3-1 mağlup etti.
İlk maçı da 3-1 kazanan ve 2. galibiyete ulaşan Vakıfbank, Galatasaray Daikin - Fenerbahçe Medicana eşleşmesinin kazananı ile finalde karşılaşacak.
İkinci finalist 14 Nisan'da oynanacak Fenerbahçe Medicana-Galatasaray Daikin mücadelesi sonrası netleşecek.
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