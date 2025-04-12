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Sultanlar Ligi'nde ilk finalist VakıfBank

VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde ilk finalist oldu. İkinci finalist Fenerbahçe Medicana-Galatasaray Daikin mücadelesiyle belli olacak.

Sultanlar Ligi'nde ilk finalist VakıfBank

Vodafone Sultanlar Ligi 1-4 etabında VakıfBank, konuk ettiği Eczacıbaşı'nı 3-1 mağlup etti.

İlk maçı da 3-1 kazanan ve 2. galibiyete ulaşan Vakıfbank, Galatasaray Daikin - Fenerbahçe Medicana eşleşmesinin kazananı ile finalde karşılaşacak.

İkinci finalist 14 Nisan'da oynanacak Fenerbahçe Medicana-Galatasaray Daikin mücadelesi sonrası netleşecek. 

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