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Sultanlar Ligi'nde play-off maçları başlıyor

Sultanlar Ligi'nde play-off 5-8 etabı ikinci maçları yarın yapılacak.

Sultanlar Ligi'nde play-off maçları başlıyor

Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off maçları başlıyor. 

Zeren Spor ve 'nın 1-0 önde olduğu serilerde ikinci karşılaşmalar oynanacak.

Seride 2 galibiyet alan takımlar, 5'incilik maçlarına çıkmaya hak kazanacak. Seriyi kaybeden ekipler ise 7'ncilik mücadelesi verecek.

Yarın oynanacak ikinci maçların programı şöyle:

14.00 Zeren Spor-Kuzeyboru (TVF Ziraat Bankkart)

18.30 Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor (TVF Burhan Felek Vestel)

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