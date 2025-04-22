Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında konuk olduğu Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup ederek seride durumu 3-0 yaptı ve 2024-2025 sezonunda şampiyonluğa ulaştı.



Mücadelenin ilk seti VakıfBank'ın baskın oyunuyla başladı. Sarı-siyahlıların durumu 6-2'ye getirmesinin ardından Fenerbahçe mola aldı. Vargas'ın servis turunda sarı-lacivertli takım, arka arkaya bulduğu bloklarla skoru eşitledi: 10-10. VakıfBank, Van Ryk'ın smaçlarının etkili olduğu bölümde 5 sayılık seri yakalayarak skoru 15-10'a getirdi ve Fenerbahçe mola aldı. İlerleyen bölümde de VakıfBank, avantajını korudu ve ilk seti 25-16 kazanarak 1-0 öne geçti.



İkinci sette Van Ryk ile hücumda etkili olan VakıfBank, setin ortalarında Fedorovtseva'nın smacının dışarı çıkmasının ardından 10 sayılık fark yakaladı (8-18). Maçın devamında iyi savunma yapan ve rakibine fazla sayı şansı vermeyen VakıfBank, seti 25-15 kazanarak durumu 2-0 yaptı.



VakıfBank, 3. setin başlarında Aslı Kalaç'ın serviste yaptığı hata sonrası 6 sayılık fark yakaladı (2-8). İlerleyen bölümlerde hücumdaki etkinliği artıran Fenerbahçe Medicana, Van Ryk'ın smacının dışarıya gitmesiyle geriden gelerek sette 13-11 öne geçti. Hücumdaki ivmesinin devam ettiren sarı-lacivertliler, sonrasında Eda Erdem'in de bloğuyla aradaki farkı 4'e çıkardı (19-15). Karşılaşmanın devamında Melissa Vargas ile sayılar bulan Fenerbahçe Medicana, seti 25-19 kazandı.



Son sete etkili başlayan VakıfBank, Derya Cebecioğlu'nun bloğu sonrası aradaki farkı 7'ye çıkardı (3-10). Sarı-siyahlılar, oyunun devamında Van Ryk ve Derya Cebecioğlu ile hücumda rakibine üstünlük kurdu ve seti 25-19 kazanarak karşılaşmadan 3-1'lik üstünlükle ayrıldı.



14. KEZ ŞAMPİYON

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nde 14. kez şampiyonluk ipini göğüsledi.



Güneş Sigorta Spor Kulübü Derneği adıyla 1986'da faaliyetlerine başlayan sarı-siyahlılar, 1999-2000 sezonunda Ankara VakıfBank takımıyla birleşerek VakıfBank Güneş Sigorta ismini aldı. Kulübün adı 13 Eylül 2011'de VakıfBank Spor Kulübü olarak değiştirildi.



Ligde 1991-1992, 1996-1997, 1997-1998 sezonlarında şampiyon olan VakıfBank, Güneş Sigorta ile birleşmesinin ardından VakıfBank Güneş Sigorta ismiyle 2003-2004 ve 2004-2005'te kupanın sahibi oldu. Güneş Sigorta ise 1992-1993 sezonunda ligde şampiyonluk yaşadı.



VakıfBank, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında da mutlu sona ulaştı.



Sarı-siyahlı ekip, ligde 3 yıl sonra yeniden zirveye çıkarak 14. şampiyonluğunu elde etti.