Sultanlar Ligi'nde yeni etap başlıyor

Normal sezonu tamamlanan Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 1-4 etabı ilk maçları yarın yapılacak.



Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, normal sezonu 4. sırada bitiren Galatasaray Daikin, 1. sırada tamamlayan Fenerbahçe Medicana ile karşılaşacak.



Lig etabını 3. sırada bitiren Eczacıbaşı Dynavit ise 2. sırada tamamlayan VakıfBank ile karşı karşıya gelecek.



Organizasyonda yarınki maç programı şöyle:



13.30 Galatasaray Daikin-Fenerbahçe Medicana (Burhan Felek Vestel Voleybol)



16.00 Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank (İBB Cebeci)



İki maç kazanan takımın finale yükseleceği seride ikinci karşılaşmalar 12 Nisan Cumartesi günü oynanacak.