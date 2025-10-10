NTV.COM.TR

Sultanlar Ligi'nde yeni sezon başlıyor!

Sultanlar Ligi'nde yeni sezon cumartesi günü start alacak.

Vodafone Sultanlar Ligi 2025-26 sezonu, 11 Ekim Cumartesi günü oynanacak tek maçla başlayacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

11 Ekim Cumartesi:

19.00 Zeren Spor-VakıfBank (TVF Ziraat Bankkart)

12 Ekim Pazar:

14.00 Aras Spor-Fenerbahçe Medicana (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

15.00 Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru (Eczacıbaşı)

18.00 Beşiktaş-İlbank (Akatlar)

18.30 Galatasaray Daikin-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

19.00 Göztepe-Nilüfer Belediyespor Eker (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

20.30 Türk Hava Yolları-Bahçelievler Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

