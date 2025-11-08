Sunderland - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Sunderland - Arsenal karşı karşıya geliyor. Arsenal zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Sunderland - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…

SUNDERLAND - ARSENAL MAÇI MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere’de haftanın dikkat çeken maçında Sunderland - Arsenal kozlarını paylaşıyor. Sunderland'da, Stadium of Light Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 8 Kasım Cumartesi günü saat 20.30’da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.