Sunderland - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)
08.11.2025 14:41
NTV - Haber Merkezi
Premier Lig’de heyecan Sunderland - Arsenal maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Sunderland - Arsenal karşı karşıya geliyor. Arsenal zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Sunderland - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
SUNDERLAND - ARSENAL MAÇI MAÇI NE ZAMAN?
İngiltere’de haftanın dikkat çeken maçında Sunderland - Arsenal kozlarını paylaşıyor. Sunderland'da, Stadium of Light Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 8 Kasım Cumartesi günü saat 20.30’da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.