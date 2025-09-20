Sunderland - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İngiltere Premier Lig)

Avrupa’nın en önemli liglerinden birisi olarak kabul edilen Premier Lig’de haftanın önemli mücadelesinde Sunderland ve Aston Villa kozlarını paylaşacak. Konuk ekip Aston Villa zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Sunderland - Aston Villa mücadelesinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.



SUNDERLAND - ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN?



Premier Lig’de haftanın önemli mücadelesinde Sunderland - Aston Villa karşı karşıya geliyor.Sunderland'da, Stadium of Light Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21 Eylül saat 16:00’da başlayacak ve beİN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

