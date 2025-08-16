Sunderland - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa futbolunun en önemli liglerinden birisi olarak gösterilen Premier Lig’de ilk hafta heyecanı yaşanıyor. Sezonun iddialı takımlarından Sunderland, West Ham’ı ağırlıyor. Ev sahibi ekip taraftar avantajını kullanarak sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
Premier Lig’de bugün 5 önemli karşılaşma futbolseverleri bekleyecek. West Ham, zorlu Sunderland deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Sunderlan’da ise gözler yıldız oyuncularda olacak. Sunderland - West Ham karşılaşmasının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
SUNDERLAND - WEST HAM MAÇI NE ZAMAN?
Premier Lig’de birinci hafta mücadelesinde Sunderland - West Ham kozlarını paylaşıyor.
Sunderland'da, Stadium of Light Stadyumu'nda oynanacak Sunderland - West Ham karşılaşması bugün (16 Ağustos) saat 17.00 da başlayacak ve beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.
PREMİER LİG CUMARTESİ MAÇ PROGRAMI
14.30 Aston Villa - Newcastle United
17.00 Brighton & Hove Albion - Fulham
17.00 Sunderland - West Ham United
17.00 Tottenham - Burnley
19.30 Wolverhampton - Manchester City
