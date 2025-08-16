Sunderland - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig’de bugün 5 önemli karşılaşma futbolseverleri bekleyecek. West Ham, zorlu Sunderland deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Sunderlan’da ise gözler yıldız oyuncularda olacak. Sunderland - West Ham karşılaşmasının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.



SUNDERLAND - WEST HAM MAÇI NE ZAMAN?



Premier Lig’de birinci hafta mücadelesinde Sunderland - West Ham kozlarını paylaşıyor.



Sunderland'da, Stadium of Light Stadyumu'nda oynanacak Sunderland - West Ham karşılaşması bugün (16 Ağustos) saat 17.00 da başlayacak ve beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.



PREMİER LİG CUMARTESİ MAÇ PROGRAMI



14.30 Aston Villa - Newcastle United



17.00 Brighton & Hove Albion - Fulham



17.00 Sunderland - West Ham United



17.00 Tottenham - Burnley



19.30 Wolverhampton - Manchester City



