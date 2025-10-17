Sunderland - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)

Sunderland yıldız isimleriyle Wolverhampton karşısında sonuca ulaşmaya çalışacak. Wolverhampton ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Sunderland - Wolverhampton mücadelenin ekranlara geleceği kanal belli oldu. Peki Sunderland - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin detayları…



SUNDERLAND - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN?



İngiltere’de haftanın dikkat çeken maçında Sunderland - Wolverhampton kozlarını paylaşıyor Sunderland'da, Stadium of Light Stadyumu'nda oynanacak mücadele 18 Ekim Cumartesi günü saat 17.00’da başlayacak ve beın Sports connect ekranlarından canlı yayınlanacak.



