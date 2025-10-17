Sunderland - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)
Premier Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sunderland,Wolverhampton konuk ediyor. Manchester City ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmak istiyor. Futbol tutkunları ise mücadelenin ekranlara geleceği kanala odaklandı.
Sunderland yıldız isimleriyle Wolverhampton karşısında sonuca ulaşmaya çalışacak. Wolverhampton ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Sunderland - Wolverhampton mücadelenin ekranlara geleceği kanal belli oldu. Peki Sunderland - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin detayları…
SUNDERLAND - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN?
İngiltere’de haftanın dikkat çeken maçında Sunderland - Wolverhampton kozlarını paylaşıyor Sunderland'da, Stadium of Light Stadyumu'nda oynanacak mücadele 18 Ekim Cumartesi günü saat 17.00’da başlayacak ve beın Sports connect ekranlarından canlı yayınlanacak.
