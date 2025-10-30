Suns son saniyede kaçırdı, Grizzlies kazandı

NBA'de yeni sezon heyecanı sürüyor.

Ligin beşinci haftasında Memphis Grizzlies, Phoenix Suns'ın konuğu oldu.

Memphis Grizzlies, yıldızı Ja Morant'ın maçın bitimine 7.6 saniye kala attığı kritik basketle birlikte Phoenix Suns'ı 114-113 mağlup etti ve Suns'ın üst üste dördüncü yenilgisini almasına neden oldu.

Deplasman ekibinde Ja Morant 28 sayı ile maçın öne çıkan oyuncusu olurken, Jaren Jackson Jr. 18 sayı, bench'ten gelen Cedric Coward ve Santi Aldama ise 14'er sayı katkı verdi.

Phoenix Suns'ta ise Devin Booker 32 sayı (bu sayıların 29'unu ikinci yarıda kaydetti) ile sahanın en skorer ismi oldu. Booker, karşılaşmanın son bölümünde takımına galibiyeti getirebilecek olan üç sayılık atışta isabeti bulamadı.

