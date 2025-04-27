Süper Amatör Lig maçında futbolcular birbirine girdi
Samsun'da Süper Amatör Ligi'nden Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselme maçında Termespor ile Genç Bafraspor karşılaştı. Maçın 1-1'lık skorla bitmesinin ardından iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı.
Bitiş düdüğüyle birlikte Termespor ve Genç Bafrasporlu futbolcular arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki takım oyuncuları birbirine tekmeler ve yumruklarla saldırdı. Kulüp yöneticileri araya girerek olayları yatıştırmaya çalıştı. Ancak kavga saha içine yayıldı. Taraftarların da karıştığı kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Olaylar, polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.
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