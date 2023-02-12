Super Bowl nedir? Super Bowl maçları hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

Kansas City Chiefs ve Philadelphia Eagles arasında oynanacak olan Super Bowl mücadelesi için saatler kaldı. 2023 Kansas City Chiefs – Philadelphia Eagles arasındaki mücadele 13 Şubat 2023 saat 02.30'da oynanacak.Maç S Sport ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.



DEPREMZEDELERE BAĞIŞLANSIN TALEBİ

Amerikalı şarkıcı Rihanna, Super Bowl'un merakla beklenen devre arası şovunda sahnelere geri dönecek. Bazı sosyal medya kullanıcıları Super Bowl gelirlerinin bir kısmının 06 Şubat 2023 Türkiye’nin Güneyinde meydana gelen depremler için bağışlanması talebinde bulunuyor.



SUPER BOWL NEDİR?

Super Bowl, ABD'de her yıl düzenlenen Amerikan futbolu ligi National Football League'in şampiyonluk maçıdır. Super Bowl'da National Football Conference (NFC) şampiyonu ile American Football Conference (AFC) şampiyonu karşı karşıya gelirler. Maçların tarihlerini belirtmek için oynandığı yıl yerine, Super Bowl şampiyona sayısı Roma rakamları ile ifade edilir.