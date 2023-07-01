Süper Kupa finali (Galatasaray-Fenerbahçe maçı) ne zaman? Ezeli rakipler 7. kez karşı karşıya

Bu yıl 50. kez oynanacak olan Süper Kupa finalinde Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Bugüne dek 6 kez Süper Kupa finalinde karşılaşan iki takım 3'er galibiyetle eşit durumda bulunuyor. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı ne zaman?



GALATASARAY-FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?



Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile TFF Süper Kupa maçına çıkacak.



Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak 50. Süper Kupa finalinin tarihi netlik kazanmadı.



Söz konusu müsabakanın Ağustos ayının ilk haftalarında oynanması bekleniyor.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyurulacak mücadelenin saat ve tarih bilgisi belli olduğunda ntv.com.tr adresinde olacak.

SÜPER KUPA FİNALİNDE 7. KARŞILAŞMA



Bu yıl 50.'si oynanacak Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 7. kez karşı karşıya gelecek.



İki ekip arasında daha önce oynanan 6 kupa finalinin 3'ünü Galatasaray, 3'ünü Fenerbahçe kazandı.



Galatasaray rakibini 1996, 2012 ve 2013 tarihlerinde mağlup etmeyi başarırken, Fenerbahçe ise 1973, 1985 ve 2014 yıllarında kazanan taraf oldu.