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Süper Kupa finali (Galatasaray-Fenerbahçe maçı) ne zaman oynanacak? 50. Süper Kupa finali için geri sayım

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan 50. Süper Kupa finali için heyecan dorukta. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde 7. kez karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı ne zaman oynanacak?

Süper Kupa finali (Galatasaray-Fenerbahçe maçı) ne zaman oynanacak? 50. Süper Kupa finali için geri sayım

Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek olan ve , Süper Lig'in ardından bir kez daha karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce oynanan 6 kupa finalinin 3'ünü , 3'ünü Fenerbahçe kazandı. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı ne zaman oynanacak?

GALATASARAY-FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile TFF Süper Kupa maçına çıkacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak 50. Süper Kupa finalinin tarihi netlik kazanmadı. Söz konusu müsabakanın Ağustos ayının ilk haftalarında oynanması bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyurulacak mücadelenin saat ve tarih bilgisi belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz.

Süper Kupa finali (Galatasaray-Fenerbahçe maçı) ne zaman oynanacak? 50. Süper Kupa finali için geri sayım - 1

FİNALDE 7. KARŞILAŞMA

Bu yıl 50.'si oynanacak Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 7. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce oynanan 6 kupa finalinin 3'ünü Galatasaray, 3'ünü Fenerbahçe kazandı.

Galatasaray rakibini 1996, 2012 ve 2013 tarihlerinde mağlup etmeyi başarırken, Fenerbahçe ise 1973, 1985 ve 2014 yıllarında kazanan taraf oldu.

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