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Süper Kupa finali ne zaman? İlk finalist Beşiktaş

Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın oldu. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu ve kupayı 11. kez müzesine götürdü. Şimdi ise Süper Kupa final maçı gündemde. Peki, 2023-2024 Süper Kupa finali ne zaman?

Süper Kupa finali ne zaman? İlk finalist Beşiktaş

şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu her sezon için ter döküyor. Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe takımlarından biri şampiyon olacak. Şampiyon takım, 26 Mayıs Pazar akşamı netleşecek. İşte, Süper Kupa finali hakkında bilgiler...

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Süper Lig'in 2023-2024 sezonu şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu 'ın karşı karşıya geleceği müsabakanın tarihi belli değil.

Geçmiş yıllarda Ağustos ayında düzenlenen kupa finalinin 2022-2023 etabı, Nisan ayında organize edilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) konuya dair açıklaması gelince haberimizde yer vereceğiz.

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