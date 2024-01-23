Ertelenen Süper Kupa finalinin ne zaman oynanacağı, Galatasaray ve Fenerbahçeli futbolseverler tarafından araştırılıyor. Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk pankartı ve tişörtü için izin verilmemesinin ardından iki takım mücadeleye çıkmamış ve maç ertelenmişti. Peki, Süper Kupa finali ne zaman oynanacak? Galatasaray-Fenerbahçe kupa maçı ne zaman?



SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN YAPILACAK?



Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı önce krize dönüştü, ardından ileri bir tarihe ertelendi.



Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının yeni tarihi henüz belli olmadı.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



TFF VE KULÜPLERDEN ORTAK AÇIKLAMA



Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçının organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ortak kararla ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.



Yapılan ortak açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:



"Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonunun 100. Yılını yurt dışında da kutlamak amacıyla, Türk futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık Cuma günü saat 20.45'te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.



Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa'nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz."