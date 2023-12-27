Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray ve Fenerbahçe 7. kez karşı karşıya

Süper Kupa finalinin ne zaman oynanacağı, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde sorgulanıyor. 2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray ve Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği final için heyecan dorukta. Peki, Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Süper Kupa finali, 29 Aralık 2023 Cuma akşamı saat 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak.
Mücadele ATV'den canlı olarak yayınlanacak.
TAKIMLARDA SON DURUM
Fenerbahçe'de tedavileri süren Rodrigo Becao ve Miha Zajc forma giyemeyecek. Gribal enfeksiyon geçiren Serdar Aziz'in az da olsa dev maça yetişme ihtimali var. Fred'in ise sahada olması bekleniyor.
Sarı-lacivertliler, yarın 11.30'da Riyad'a uçacak ve son antrenmanını 18.30'da Al-Awwal Park'ta gerçekleştirecek.
Galatasaray'da Sergio Oliveira ve Davinson Sanchez'in sakatlıkları nedeniyle görev yapamayacak.
Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın 11.00'da Florya'da yapacağı antrenmanla tamamlayarak 15.00'te Riyad'a hareket edecek.
SÜPER KUPA FİNALİNDE 7. KARŞILAŞMA
Bu yıl 50'ncisi oynanacak Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 7. kez karşı karşıya gelecek.
2006 yılından bugüne Süper Kupa adıyla oynanan organizasyonda Galatasaray 6 şampiyonluk yaşarken, Fenerbahçe kupayı 3 kez müzesine götürdü.
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