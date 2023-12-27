Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray ve Fenerbahçe 7. kez karşı karşıya

TAKIMLARDA SON DURUM



Fenerbahçe'de tedavileri süren Rodrigo Becao ve Miha Zajc forma giyemeyecek. Gribal enfeksiyon geçiren Serdar Aziz'in az da olsa dev maça yetişme ihtimali var. Fred'in ise sahada olması bekleniyor.



Sarı-lacivertliler, yarın 11.30'da Riyad'a uçacak ve son antrenmanını 18.30'da Al-Awwal Park'ta gerçekleştirecek.



Galatasaray'da Sergio Oliveira ve Davinson Sanchez'in sakatlıkları nedeniyle görev yapamayacak.



Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın 11.00'da Florya'da yapacağı antrenmanla tamamlayarak 15.00'te Riyad'a hareket edecek.

SÜPER KUPA FİNALİNDE 7. KARŞILAŞMA

Bu yıl 50'ncisi oynanacak Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 7. kez karşı karşıya gelecek.

2006 yılından bugüne Süper Kupa adıyla oynanan organizasyonda Galatasaray 6 şampiyonluk yaşarken, Fenerbahçe kupayı 3 kez müzesine götürdü.