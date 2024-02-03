Süper Kupa finali ne zaman ve nerede oynanacak? (Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali)

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa final maçı için tarih araştırmaları sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanacak olan tarihle ilgili yeni gelişme olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman oynanacak?



SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?



Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı önce krize dönüştü, ardından ileri bir tarihe ertelendi.



Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının yeni tarihi henüz belli olmadı.



SÜPER KUPA FİNALİ NEREDE OYNANACAK?



Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan’da oynanması planlanan Süper Kupa finali, yaşanan kriz nedeniyle ertelenmişti. Atatürk pankartlarına izin verilmemesi sebebiyle iki kulüp maça çıkmama kararı alarak Türkiye'ye geri döndü.



Yaşanan olay sonrasında Beşiktaş, Ankaragücü, Antalyaspor, Sivasspor, Konyaspor ve Samsunspor, Süper Kupa finalinin statlarında oynanması için çağrı yapmıştı.



Fakat mücadelenin oynanacağı stat ile ilgili açıklama henüz yapılmadı.



TFF VE KULÜPLERDEN ORTAK AÇIKLAMA



Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçının organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ortak kararla ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.



Yapılan ortak açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:



"Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonunun 100. Yılını yurt dışında da kutlamak amacıyla, Türk futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık Cuma günü saat 20.45'te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.



Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa'nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz."