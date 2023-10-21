Süper Kupa finali ne zaman ve nerede oynanacak? (Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali tarihi)

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile son Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin Süper Kupa finalini nerede oynayacakları, TFF açıklaması sonrasında belli oldu.



Buna göre; Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali 30 Aralık 2023 Cumartesi günü oynanacak.



SÜPER KUPA FİNALİ NEREDE OYNANACAK?



TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçı kulüplerimizin bilgisi dahilinde, 30 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 20.00'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacaktır."



Buna göre; Süper Kupa finali, 30 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 20.00'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanacak.

