Süper Kupa finali nerede oynanacak? TFF'den açıklama
12.11.2025 19:39
Son Güncelleme: 12.11.2025 19:41
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
2025 Süper Kupa finali 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Bu yıl ilk kez 4 takımın katılımı ile düzenlenecek olan Turkcell Süper Kupa maçları programı belli oldu.
Yarı final maçları 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu'nda ve 6 Ocak 2026 Salı günü Yeni Adana Stadyumu'nda, final müsabakası ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
Müsabakaların saatleri daha sonra ilan edilecek.