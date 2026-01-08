Süper Kupa finalini yönetecek hakem belli oldu
08.01.2026 18:15
Son Güncelleme: 08.01.2026 18:21
Anadolu Ajansı
AA
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Turkcell Süper Kupa finalini hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak Turkcell Süper Kupa finalini hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak derbide Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara üstlenecek.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Ozan Ergün yapacak.