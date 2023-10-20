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Süper Kupa finalinin nerede oynanacağı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finalinin 30 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan'da oynanacağını duyurdu.

Süper Kupa finalinin nerede oynanacağı açıklandı

Süper Lig'in son şampiyonu ile son Türkiye Kupası şampiyonu 'nin Süper Kupa finalini nerede oynayacakları belli oldu.

'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçı kulüplerimizin bilgisi dahilinde, 30 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 20.00'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacaktır."

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