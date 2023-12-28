Süper Kupa finalinin sunucuları Murat Yıldırım ile İman Elbani oldu (İman Elbani kimdir?)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçına birçok davetli götürecek. Spor dünyasından tanınan futbolcular; Mehmet Topal, Selçuk İnan, Gökhan Gönül, Mondragon, Kuyt, teknik direktörler; Mircea Lucescu, Robert Mancini, Vincenzo Montella Riyad'a davet edilenler arasında yer alacak. Bu isimlerin yanı sıra sanatçılar; Norm Ender, Dj Faruk Sabancı, Pelin Altan-Anıl Altan, Mert Yazıcıoğlu, Latif Serkan Altınorak, Gülsün Işıklı, Emre Aslan, sunucular; Murat Yıldırım - İman Elbani Yıldırım da Suudi Arabistan'da olacak.
İMAN ELBANİ KİMDİR?
İman Elbani 1987 yılında Fas'ta dünyaya geldi. 2008 yılında Fas’ta güzellik yarışmasına katıldı ve yarışmada güzellik kraliçesi seçilmesiyle gündeme geldi. Aynı yıl düzenlenen Miss Arab World yarışmasında da birinci oldu. Elbani, Londra’da eğitim aldı. Eğitimi boyuncu Mısır'da ve Fas'ta birçok dizi ve reklam projesinde yer aldı.
Murat Yıldırımve İman Elbaniçifti 2016’da görkemli bir düğünle dünya evine girdi.
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