Süper Kupa finalinin yapılacağı stad nerede? (Kral Suud Üniversitesi stadyumu tarihi)

Kral Suud Üniversitesi Stadyumu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta bulunan bir futbol stadyumudur. Seyirci kapasitesi 25.000 olan stadyum, 2020'den beri En-Nasr takımına ev sahipliği yapmaktadır.



STADYUMUN TARİHİ



Batı Riyad'taki Kral Suud Üniversitesi kampüsündeki inşaat çalışmaları 2011 baharında başladı ve açılışı Mayıs 2015'te gerçekleşti.



Müteahhitlik şirketi, stadyumu uluslararası maçlar için FIFA kurallarına uygun olarak 215 milyon riyal bütçeyle teslim etti.



Kral Suud Üniversitesi Stadyumu, 2020'nin sonunda yenileme sürecinden geçti.



Stadyum; 2021 yılında, bir önceki yıl ölen Diego Maradona anısına Boca Juniors ile Barcelona arasında oynanan Maradona Kupası'na ev sahipliği yaptı.