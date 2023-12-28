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Süper Kupa finalinin yapılacağı stad nerede? (Kral Suud Üniversitesi stadyumu tarihi)

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı için hazırlıklar sürerken maçın gerçekleşeği stada ilişkin bilgiler de merak konusu oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe'yi konuk edecek Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu, 25 bin kişi kapasiteye sahip. İşte Kral Suud Üniversitesi Stadyumu ile ilgili bilinenler...

Süper Kupa finalinin yapılacağı stad nerede? (Kral Suud Üniversitesi stadyumu tarihi)

Kral Suud Üniversitesi Stadyumu, 'ın başkenti Riyad'ta bulunan bir futbol stadyumudur. Seyirci kapasitesi 25.000 olan stadyum, 2020'den beri En-Nasr takımına ev sahipliği yapmaktadır.

STADYUMUN TARİHİ

Batı Riyad'taki Kral Suud Üniversitesi kampüsündeki inşaat çalışmaları 2011 baharında başladı ve açılışı Mayıs 2015'te gerçekleşti.

Müteahhitlik şirketi, stadyumu uluslararası maçlar için FIFA kurallarına uygun olarak 215 milyon riyal bütçeyle teslim etti.

Kral Suud Üniversitesi Stadyumu, 2020'nin sonunda yenileme sürecinden geçti.

Stadyum; 2021 yılında, bir önceki yıl ölen Diego Maradona anısına Boca Juniors ile Barcelona arasında oynanan Maradona Kupası'na ev sahipliği yaptı.

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