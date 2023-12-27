Süper Kupa için geri sayım: Galatasaray ve Fenerbahçe'de son durum

2023'ün son derbisi için geri sayım sürüyor.



Fenerbahçe ile Galatasaray Turkcell Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek.



İki ekip de hazırlıklarını sürdürüyor.

TAKIMLARDA SON DURUM



Fenerbahçe'de tedavileri süren Rodrigo Becao ve Miha Zajc forma giyemeyecek. Gribal enfeksiyon geçiren Serdar Aziz'in az da olsa dev maça yetişme ihtimali var. Fred'in ise sahada olması bekleniyor.



Sarı-lacivertliler, yarın 11.30'da Riyad'a uçacak ve son antrenmanını 18.30'da Al-Awwal Park'ta gerçekleştirecek.



Galatasaray'da Sergio Oliveira ve Davinson Sanchez'in sakatlıkları nedeniyle görev yapamayacak.



Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın 11.00'da Florya'da yapacağı antrenmanla tamamlayarak 15.00'te Riyad'a hareket edecek.



2006 yılından bugüne Süper Kupa adıyla oynanan organizasyonda Galatasaray 6 şampiyonluk yaşarken, Fenerbahçe kupayı 3 kez müzesine götürdü.



Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yapacağı dev derbi 20.45'te başlayacak.