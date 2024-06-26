Süper Kupa maçı ne zaman? Galatasaray-Beşiktaş final maçına geri sayım

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa finalinin tarihi futbolseverlerce merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından final maçı tarihi ve oynanacağı stadyumun ilan edilip edilmediği sorgulanıyor. İşte, Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçı hakkında bilgiler...



SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?



Süper Lig'in 2023-2024 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği müsabakanın tarihi belli değil.



Geçmiş yıllarda Ağustos ayında düzenlenen kupa finalinin 2022-2023 etabı, Nisan ayında organize edilmişti.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) konuya dair açıklaması gelince haberimizde yer vereceğiz.



GELECEK SEZON YENİ FORMAT



Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da formatla değişti. Türkiye Futbol Federasyonu yeni düzeni duyurdu.



2023-2024 Süper Kupası Süper Lig Şampiyonu ile Türkiye Kupası Şampiyonu arasında oynanacak.



Sonraki sezonlardan itibaren ise Süper Kupa yeni formatıyla oynanacak. Yeni formata göre Süper Kupa 2024-2025 Sezonu Süper Lig Şampiyonu ile Süper Lig İkincisi ve Türkiye Kupası Şampiyonu ile Türkiye Kupası Finalisti 'nin katılacağı dörtlü final şeklinde oynanacak.



