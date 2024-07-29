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Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS-BJK maçı tarihi

Süper Kupa maçına geri sayım başladı. Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş arasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak Turkcell Süper Kupa 2024 müsabakası öncesi araştırmalar hız kazandı. Öte yandan Galatasaray, Beşiktaş karşısında kazanarak kupayı ikinci kez üst üste kazanmayı hedefliyor. Galatasaray tarihinde 17 kez Süper Kupa’yı kazanma başarısı gösterdi. Peki, Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS-BJK maçı tarihi

Türkiye Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Turkcell maçının biletlerinin 30 Temmuz'da satışa sunulacağını duyurdu. Trabzonspor karşısında kazanarak ’nı müzesine götüren Beşiktaş, yeni sezon öncesinde Süper Kupa’yı alarak sezona iyi başlamak istiyor. İşte, Süper Kupa maçı hakkında bilgiler...

SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maç, 3 Ağustos Cumartesi saat 20.45'te başlayacak.

Mücadelenin, ATV ekranlarından yayınlanması bekleniyor.

SÜPER KUPA BİLET FİYATLARI

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Trendyol şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa müsabakasının biletleri, 30 Temmuz'da saat 09.00'da satışa çıkacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçın biletleri, "www.passo.com.tr" adresinden ve "Passo Mobil Uygulama"dan satın alınabilecek.

Bilet fiyatları, kale arkaları 600 lira, doğu-batı tribünleri bin 200 lira olarak belirlendi.

Tribün dağılımı kura çekimi sonrası Galatasaraylı taraftarlar batı ve güney, Beşiktaşlı taraftarlar doğu ve kuzey tribünlerinde yer alacak.

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