Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS-BJK maçı tarihi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının biletlerinin 30 Temmuz'da satışa sunulacağını duyurdu. Trabzonspor karşısında kazanarak Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Beşiktaş, yeni sezon öncesinde Süper Kupa’yı alarak sezona iyi başlamak istiyor. İşte, Süper Kupa maçı hakkında bilgiler...



SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?



Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maç, 3 Ağustos Cumartesi saat 20.45'te başlayacak.



Mücadelenin, ATV ekranlarından yayınlanması bekleniyor.



SÜPER KUPA BİLET FİYATLARI



TFF'den yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa müsabakasının biletleri, 30 Temmuz'da saat 09.00'da satışa çıkacak.



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçın biletleri, "www.passo.com.tr" adresinden ve "Passo Mobil Uygulama"dan satın alınabilecek.



Bilet fiyatları, kale arkaları 600 lira, doğu-batı tribünleri bin 200 lira olarak belirlendi.



Tribün dağılımı kura çekimi sonrası Galatasaraylı taraftarlar batı ve güney, Beşiktaşlı taraftarlar doğu ve kuzey tribünlerinde yer alacak.