Süper Kupa maçı ne zaman yapılacak? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali için geri sayım

Süper Lig'de yeni sezona adım adım gidiliyor. Süper Lig'de yeni sezon fikstürü Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Tüm gözler şimdi Galatasaray-Fenerbahçe arasında yapılacak Süper Kupa finalinde. İşte, Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı tarihinde son bilgiler...



GALATASARAY-FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?



Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile TFF Süper Kupa maçına çıkacak.



Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak 50. Süper Kupa finalinin tarihi netlik kazanmadı.



Söz konusu müsabakanın Ağustos ayının ilk haftalarında oynanması bekleniyor.



DETAYLAR BELLİ OLUNCA HABERİMİZDE OLACAK



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyurulacak mücadelenin saat ve tarih bilgisi belli olduğunda ntv.com.tr adresinde olacak.

