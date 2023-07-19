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Süper Kupa maçı ne zaman yapılacak? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali için geri sayım

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu 11 Ağustos'ta başlayıp 19 Mayıs 2024'te sona erecek. 11-12-13-14 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta maçlarıyla lig başlayacak. 23-24-25 Aralık'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla sezonun ilk yarısı sona erecek. İlk hafta maç tarihlerinin belli olmasının ardından bu kez de Süper Kupa finali gündeme geldi. Peki, Süper Kupa maçı ne zaman yapılacak?

Süper Kupa maçı ne zaman yapılacak? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali için geri sayım

'de yeni sezona adım adım gidiliyor. Süper Lig'de yeni sezon fikstürü Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Tüm gözler şimdi Galatasaray-Fenerbahçe arasında yapılacak Süper Kupa finalinde. İşte, Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı tarihinde son bilgiler...

GALATASARAY-FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Süper Kupa maçına çıkacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak 50. Süper Kupa finalinin tarihi netlik kazanmadı.

Söz konusu müsabakanın Ağustos ayının ilk haftalarında oynanması bekleniyor.

DETAYLAR BELLİ OLUNCA HABERİMİZDE OLACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyurulacak mücadelenin saat ve tarih bilgisi belli olduğunda ntv.com.tr adresinde olacak.

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