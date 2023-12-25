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Süper Kupa maçının biletlerinde yüzde 50 indirim

TFF, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçının biletlerinde yüzde 50 indirime gidildiğini duyurdu.

Süper Kupa maçının biletlerinde yüzde 50 indirim

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ile arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Süper Kupa maçının bilet satışları sürüyor.

TFF, Süper Kupa maçı biletlerinin satışının yüzde 50 indirimli olarak sürdüğünü aktardı.

Konuyla ilgili TFF'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında, 29 Aralık 2023 Cuma günü TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının biletleri %50 indirimli olarak satışa devam ediyor."

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