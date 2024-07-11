NTV.COM.TR’ye geri dön

Süper Kupa maçının tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki Süper Kupa maçının 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını duyurdu.

Süper Kupa maçının tarihi belli oldu

ile arasındaki Turkcell müsabakası Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan () yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş arasındaki Turkcell Süper Kupa karşılaşmasının İstanbul'da yapılacağı belirtildi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maç, 3 Ağustos Cumartesi saat 20.45'te başlayacak.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...