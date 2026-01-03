Süper Kupa maçlarının hakemleri açıklandı

Turkcell Süper Kupa'da yarı final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre Galatasaray-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Samsunspor maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

5 Ocak Pazartesi:

20.30 Galatasaray-Trabzonspor: Cihan Aydın

6 Ocak Salı:

20.30 Fenerbahçe-Samsunspor: Ali Şansalan