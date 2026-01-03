Süper Kupa maçlarının hakemleri açıklandı
03.01.2026 14:56
Anadolu Ajansı
AA
Turkcell Süper Kupa yarı final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Turkcell Süper Kupa'da yarı final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre Galatasaray-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Samsunspor maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
5 Ocak Pazartesi:
20.30 Galatasaray-Trabzonspor: Cihan Aydın
6 Ocak Salı:
20.30 Fenerbahçe-Samsunspor: Ali Şansalan