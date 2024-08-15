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Süper Kupa Real Madrid'in: Mbappe siftah yaptı

UEFA Süper Kupa Finali'nde Real Madrid, Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek 6 kez kupayı müzesine götürdü. Goller 59'da Valverde ve 68'de Mbappe'den geldi. Yeni transfer Mbappe, Real Madrid formasını giydiği ilk maçta ağları havalandırmış oldu. Arda Güler, oyuna 88. dakikada dahil oldu.

Süper Kupa Real Madrid'in: Mbappe siftah yaptı

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Arda Güler ve 'li ile Avrupa Ligi'ni müzesine götüren Atalanta, UEFA Finali'nde karşı karşıya geldi.

Polonya'nın Varşova kentindeki PGE Narodowy Stadyumu'ndaki mücadeleyi İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetti.

İki takımın da birer topu direkten dönerken maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarı Real Madrid baskısını artırdı. 59. dakikada Junior Vinicius'un pasında Federico Valverde topu ağlara gönderdi ve İspanyol ekibini 1-0 öne geçirdi.

ARDA GÜLER 88'DE OYUNA GİRDİ

68. dakikada Bellingham'ın ortasında topla buluşan Kylian Mbappe'nin golüyle Real Madrid farkı 2'ye çıkardı. 88. dakikada Arda Güler, Junior Vinicius'un yerine oyuna dahil oldu.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Real Madrid sahadan 2-0 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu.

Real Madrid, 6 kez bu kupayı müzesine götürerek en fazla Süper Kupa kazanan takım unvanını da elde etti.

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