ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

GALATASARAY 0-2 FENERBAHÇE

1' Maç başladı.

4' Fenerbahçe gole yaklaştı! Ceza sahasında topla buluşan Jhon Duran'ın şutunu kaleci Günay Güvenç kornere çeldi. Pozisyonun öncesinde yaşanan mücadelede sarı-lacivertliler elle oynama ve penaltı bekledi ancak hakem Halil Umut Meler, VAR'ı da dinleyerek oyunun korner atışı ile devam etmesini istedi.

6' Bu kez Galatasaray etkili geldi! Yunus Akgün'ün pasıyla savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz'ın sert şutunda kaleci Ederson başarılı.

10' Fenerbahçe tehlikeli geldi! Levent Mercan'ın uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Musaba, ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı ancak top, yandan auta gitti.

18' Galatasaray'da Davinson Sanchez, Kerem'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

23' Fenerbahçe'de Mert Müldür, Barış Alper'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

24' Galatasaray gole çok yaklaştı! Sarı-kırmızılıların rakip yarı alanda kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Sane, arka direkteki Icardi'ye ortaladı. Arjantinli futbolcunun kafa vuruşunu kaleci Ederson sektirdi, dönen topu Davinson tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

28' GOL! Fenerbahçe 1-0 önde! Kazanılan korneri pasla kullanan Fenerbahçe'de ceza sahası içine yapılan ortayı sarı-kırmızılı savunma karşıladı. Yay üzerine açılan topu kontrol eden Matteo Guendouzi'nin şutu ağlarla buluştu ve skor 1-0'a geldi.

33' Galatasaray'da Sallai, Guendouzi'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

36' Galatasaray'ın golü iptal edildi! Guendouzi'nin geri pası kısa düşünce kalesini terk eden Ederson'un vuruşu Yunus'a çarptı ve sarı-kırmızılı oyuncunun önünde kaldı. Meşin yuvarlağı ağlara gönderen Yunus'un golü, elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

41' Galatasaray'da Leroy Sane, Guendouzi'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı. Galatasaray'da Davinson Sanchez'in yerine Gabriel Sara oyuna dahil oldu.

48' GOL! Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı! Kazanılan kornerde Asensio'nun ceza sahasına ortasını Jayden Oosterwolde dönerek tamamladı ve skor 2-0'a geldi.

49' Fenerbahçe'de Oosterwolde, gol sevinci nedeniyle sarı kart gördü.

67' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Sol kanattan çalımlarla ceza sahasına kadar giren Levent Mercan, karşı karşıya pozisyonda içeriye meşin yuvarlağı içeri çevirdi ancak herhangi bir arkadaşı tamamlayamadı.

68' Fenerbahçe'de Musaba ve Duran kenara geldi. Talisca ile Nene oyuna dahil oldu.

72' Galatasaray'da Torreira çıktı, İlkay Gündoğan oyuna girdi.

76' Fenerbahçe tehlikesi! Asensio'nun ara pasıyla ceza sahasına giren Anderson Talisca'nın vuruşu kaleci Günay'dan sekti. Kaleye giden topu Lemina röveşata ile çizgiden çıkardı.

79' Fenerbahçe'de Guendouzi, hakeme şiddetli itirazı nedeniyle sarı kart gördü.

83' Fenerbahçe'de sakatlanan Oosterwolde kenara geldi ve yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı.

84' Galatasaray'da Icardi, Skriniar'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

87' Galatasaray'da Sallai ve Eren çıktı. Kazımcan ile Kaan Ayhan oyuna dahil oldu.

89' Fenerbahçe'de Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu çıktı. Yiğit Efe ile Oğuz Aydın oyuna dahil oldu.