Süper Kupa'nın sahibi Fenerbahçe!
10.01.2026 09:00
Son Güncelleme: 10.01.2026 20:46
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe, finalde karşılaştığı Galatasaray'ı mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu.
Turkcell Süper Kupa'nın finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Matteo Guendouzi ve 48. dakikada Jayden Oosterwolde kaydetti.
Bu skorun ardından Fenerbahçe, Süper Kupa'yı müzesine götüren taraf oldu. Sarı-lacivertliler, tarihinde dördüncü kez bu başarıyı sağladı.
Galatasaraylı Davinson Sanchez ile Fenerbahçeli Jhon Duran'ın ikili mücadelesi.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı.
4' Fenerbahçe gole yaklaştı! Ceza sahasında topla buluşan Jhon Duran'ın şutunu kaleci Günay Güvenç kornere çeldi. Pozisyonun öncesinde yaşanan mücadelede sarı-lacivertliler elle oynama ve penaltı bekledi ancak hakem Halil Umut Meler, VAR'ı da dinleyerek oyunun korner atışı ile devam etmesini istedi.
6' Bu kez Galatasaray etkili geldi! Yunus Akgün'ün pasıyla savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz'ın sert şutunda kaleci Ederson başarılı.
10' Fenerbahçe tehlikeli geldi! Levent Mercan'ın uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Musaba, ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı ancak top, yandan auta gitti.
18' Galatasaray'da Davinson Sanchez, Kerem'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
23' Fenerbahçe'de Mert Müldür, Barış Alper'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
24' Galatasaray gole çok yaklaştı! Sarı-kırmızılıların rakip yarı alanda kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Sane, arka direkteki Icardi'ye ortaladı. Arjantinli futbolcunun kafa vuruşunu kaleci Ederson sektirdi, dönen topu Davinson tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.
28' GOL! Fenerbahçe 1-0 önde! Kazanılan korneri pasla kullanan Fenerbahçe'de ceza sahası içine yapılan ortayı sarı-kırmızılı savunma karşıladı. Yay üzerine açılan topu kontrol eden Matteo Guendouzi'nin şutu ağlarla buluştu ve skor 1-0'a geldi.
33' Galatasaray'da Sallai, Guendouzi'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
36' Galatasaray'ın golü iptal edildi! Guendouzi'nin geri pası kısa düşünce kalesini terk eden Ederson'un vuruşu Yunus'a çarptı ve sarı-kırmızılı oyuncunun önünde kaldı. Meşin yuvarlağı ağlara gönderen Yunus'un golü, elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.
41' Galatasaray'da Leroy Sane, Guendouzi'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı. Galatasaray'da Davinson Sanchez'in yerine Gabriel Sara oyuna dahil oldu.
48' GOL! Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı! Kazanılan kornerde Asensio'nun ceza sahasına ortasını Jayden Oosterwolde dönerek tamamladı ve skor 2-0'a geldi.
49' Fenerbahçe'de Oosterwolde, gol sevinci nedeniyle sarı kart gördü.
67' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Sol kanattan çalımlarla ceza sahasına kadar giren Levent Mercan, karşı karşıya pozisyonda içeriye meşin yuvarlağı içeri çevirdi ancak herhangi bir arkadaşı tamamlayamadı.
68' Fenerbahçe'de Musaba ve Duran kenara geldi. Talisca ile Nene oyuna dahil oldu.
72' Galatasaray'da Torreira çıktı, İlkay Gündoğan oyuna girdi.
76' Fenerbahçe tehlikesi! Asensio'nun ara pasıyla ceza sahasına giren Anderson Talisca'nın vuruşu kaleci Günay'dan sekti. Kaleye giden topu Lemina röveşata ile çizgiden çıkardı.
79' Fenerbahçe'de Guendouzi, hakeme şiddetli itirazı nedeniyle sarı kart gördü.
83' Fenerbahçe'de sakatlanan Oosterwolde kenara geldi ve yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı.
84' Galatasaray'da Icardi, Skriniar'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.
87' Galatasaray'da Sallai ve Eren çıktı. Kazımcan ile Kaan Ayhan oyuna dahil oldu.
89' Fenerbahçe'de Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu çıktı. Yiğit Efe ile Oğuz Aydın oyuna dahil oldu.
Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar ile Galatasaray kaptanı Mauro Icardi, hakem Halil Umut Meler'in yanında.
İLK 11'LER
Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Barış Alper, Leroy Sane, Yunus, Icardi.
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, İsmail, Kerem, Musaba, Asensio, Duran.
TEDESCO'DAN TEK DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, yarı finaldeki Samsunspor müsabakasına göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.
İtalyan çalıştırıcı, Samsunspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Bartuğ Elmaz'ı yedek soyundururken, bu oyuncunun yerine yeni transfer Matteo Guendouzi'yi ilk 11'de görevlendirdi.
Galatasaray karşısında kalede Ederson'u oynatan genç teknik adam, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan'dan oluşturdu. Orta sahada Matteo Guendouzi ile İsmail Yüksek'i görevlendiren 40 yaşındaki çalıştırıcı, hücum hattında ise Anthony Musaba, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'nu oynattı. Tedesco, gol yollarında ise Jhon Duran'a güvendi.
Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, Sebastian Szymanski, Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydın ve Anderson Talisca ise yedek soyundu.
BURUK'TAN 3 FARKLI TERCİH
Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, yarı finaldeki Trabzonspor mücadelesinin ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.
İlk kez 4 takımın katılımıyla düzenlenen Süper Kupa'nın yarı finalinde Trabzonspor'u 4-1 yenen son Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu sarı-kırmızılı ekip, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fenerbahçe ile karşılaştı.
Galatasaray, derbiye Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi ilk 11'i ile çıktı.
Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Uğucan Çakır, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Ada Yüzgeç, Kazımcan Karataş ve Arda Ünyay görev bekledi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yarı finaldeki Trabzonspor müsabakasına göre kale ve merkez orta sahada değişikliğe gitti.
Kalede Uğurcan yerine Günay'a forma veren Okan Buruk, orta sahada ise İlkay ve Sara'nın yerlerine Lemina ile Torreira'yı oynattı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maç öncesi bir araya geldi.
GUENDOUZI İLK 11, MERT GÜNOK YEDEK
Fenerbahçe'nin yeni transferleri Matteo Guendouzi ve Mert Günok, Galatasaray maçının kadrosunda yer aldı.
Lazio'dan kadroya katılan Guendouzi müsabakaya ilk 11'de başlarken, Beşiktaş'tan alınan Mert Günok yedekler arasında görev bekledi.
SANCHEZ, GALATASARAY'DA "DALYA" DEDİ
Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Davinson Sanchez, Turkcell Süper Kupa finaliyle 100. kez sarı-kırmızılı formayla resmi maça çıktı.
2023 yazında 9 milyon 500 bin avro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Kolombiyalı stoper, 2,5 sezonda 69 Trendyol Süper Lig, 11 UEFA Avrupa Ligi, 10 UEFA Şampiyonlar Ligi, 8 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 Turkcell Süper Kupa maçında mücadele etti.
Sanchez, Fenerbahçe derbisine de ilk 11'de başlayarak sarı-kırmızılı formayla "Dalya" heyecanı yaşadı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi ve Galatasaraylı Torreira.
MERT GÜNOK, 3 BİN 878 GÜN SONRA FENERBAHÇE KADROSUNDA
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Günok, 3 bin 878 gün sonra sarı-lacivertli takımın kadrosunda yer aldı.
Altyapısından çıktığı sarı-lacivertlilerde uzun yıllar görev alan Mert, 30 Mayıs 2015'te son maçına çıkmış ve daha sonra takımdan ayrılmıştı.
Ardından sırasıyla Bursaspor, Başakşehir ve Beşiktaş formalarını giyen Mert, 10 yıl 7 ay ve 11 günün ardından tekrar Fenerbahçe formasıyla bir karşılaşmanın kadrosunda yer aldı.
GALATASARAY'DA KALE GÜNAY'IN
Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, kaleyi tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç'e emanet etti.
Trabzonspor ile yapılan yarı final karşılaşmasında Uğurcan Çakır'ı oynatan Buruk, Fenerbahçe derbisinde Günay Güvenç'i sahaya sürdü.
Günay, geçen sezon şampiyon olunan Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tüm maçlarda forma giymişti.
İki takım, maç önü seremonisinde böyle yer aldı.
TALISCA KADRODA YER ALDI
Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücumcusu Anderson Talisca, Galatasaray maçına yetiştirildi.
Sakatlığı geçen tecrübeli futbolcu, müsabakanın yedekleri arasında yer aldı.
NENE, DERBİYE YETİŞTİRİLDİ
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Dorgeles Nene de derbiye yetiştirildi.
Afrika Uluslar Kupası'nda Mali'nin formasını giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu, özel uçakla getirilerek maç kadrosuna dahil edildi.
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde 5 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde cezalı Fred'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Nelson Semedo, Edson Alvarez ve Archie Brown derbide forma giyemedi.
Bu isimlerin yanı sıra milli takımında bulunan Youssef En-Nesyri de kadroda yer almadı.
Sarı-lacivertlilerde kadrodaki isimlerin yanı sıra sakatlığı bulunan oyuncular da kafilede yer aldı.