Süper Kupa'yı kazanan takımın alacağı para ödülü belli oldu

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa maçı için ayrılan bütçe belli oldu.



Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; Riyad’da oynanacak karşılaşma için dev bir bütçe ayıran Suudi Arabistan, iki kulübe toplam 108 milyon TL para ödülü dağıtacak.

KAZANANA 65 MİLYON DİĞERİNE 43 MİLYON



Kupayı kazanacak takım 65 milyon TL, finalist 43 milyon TL ödülün sahibi olacak. Ayrıca takımların tüm masrafları da karşılanacak.



Suudi Arabistan yıllardır İspanya İle İtalya Süper Kupası maçlarına da ev sahipliği yapıyor ve katılan kulüplere yüksek para ödülleri dağıtıyor.