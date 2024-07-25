Süper Lig 1. hafta maç programı: Süper Lig'de ilk hafta hangi maçlar var?

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk iki hafta programı açıklandı. Açıklamada, maç programının kulüplerin Avrupa kupalarında yapacakları müsabaka programları dikkate alınarak hazırlandığı belirtilerek, şu ifadeler yer aldı:
"UEFA'nın eşleşmelerde yapabileceği değişiklikler ve kulüplerimizin UEFA'nın farklı bir organizasyonunda devam etmesi durumunda programlarda değişiklik yapılabilecektir. 5 Ağustos'ta yapılacak olan play-off turu kura çekimleri sonrasında kulüplerimizin UEFA kupaları fikstürlerine göre 3 ve 4. hafta programları, 29-30 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan lig aşaması fikstür çekimleri sonrasında yapılacak olan çalışma ile ilk yarının kalan haftaları ilan edilecektir."
Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maç programı şöyle:
1. hafta:
9 Ağustos Cuma:
21.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: RAMS Park
10 Ağustos Cumartesi:
19.15 Kasımpaşa-Konyaspor: Recep Tayyip Erdoğan
21.45 Antalyaspor-Göztepe: Corendon Airlines Park Antalya
21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor: Ülker
11 Ağustos Pazar:
19.15 Sivasspor-Trabzonspor: BG Grup 4 Eylül
21.45 Corendon Alanyaspor-Eyüpspor: Alanya Oba
21.45 Samsunspor-Beşiktaş: Samsun Yeni 19 Mayıs
12 Ağustos Pazartesi:
21.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir: Çaykur Didi
21.00 Sipay Bodrum FK-Gaziantep FK (Stadyum henüz açıklanmadı)
Not: Mondihome Kayserispor haftayı BAY geçecek
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