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Süper Lig 1. hafta maç programı: Süper Lig'de ilk hafta hangi maçlar var?

Trendyol Süper Lig'de ilk iki haftanın programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, sezonun açılış maçı 9 Ağustos Cuma günü son şampiyon Galatasaray ile Atakaş Hatayspor arasında oynanacak. Karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Peki, Süper Lig'de ilk hafta hangi maçlar var?

Süper Lig 1. hafta maç programı: Süper Lig'de ilk hafta hangi maçlar var?

Trendyol 'de 2024-2025 sezonunun ilk iki hafta programı açıklandı. Açıklamada, maç programının kulüplerin Avrupa kupalarında yapacakları müsabaka programları dikkate alınarak hazırlandığı belirtilerek, şu ifadeler yer aldı:

"UEFA'nın eşleşmelerde yapabileceği değişiklikler ve kulüplerimizin UEFA'nın farklı bir organizasyonunda devam etmesi durumunda programlarda değişiklik yapılabilecektir. 5 Ağustos'ta yapılacak olan play-off turu kura çekimleri sonrasında kulüplerimizin UEFA kupaları fikstürlerine göre 3 ve 4. hafta programları, 29-30 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan lig aşaması fikstür çekimleri sonrasında yapılacak olan çalışma ile ilk yarının kalan haftaları ilan edilecektir."

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maç programı şöyle:

1. hafta:

9 Ağustos Cuma:

21.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: RAMS Park

10 Ağustos Cumartesi:

19.15 Kasımpaşa-Konyaspor: Recep Tayyip Erdoğan

21.45 Antalyaspor-Göztepe: Corendon Airlines Park Antalya

21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor: Ülker

11 Ağustos Pazar:

19.15 Sivasspor-Trabzonspor: BG Grup 4 Eylül

21.45 Corendon Alanyaspor-Eyüpspor: Alanya Oba

21.45 Samsunspor-Beşiktaş: Samsun Yeni 19 Mayıs

12 Ağustos Pazartesi:

21.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir: Çaykur Didi

21.00 Sipay Bodrum FK-Gaziantep FK (Stadyum henüz açıklanmadı)

Not: Mondihome Kayserispor haftayı BAY geçecek

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