Süper Lig 1. hafta maç programı: Süper Lig'de ilk hafta hangi maçlar var?

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk iki hafta programı açıklandı. Açıklamada, maç programının kulüplerin Avrupa kupalarında yapacakları müsabaka programları dikkate alınarak hazırlandığı belirtilerek, şu ifadeler yer aldı:



"UEFA'nın eşleşmelerde yapabileceği değişiklikler ve kulüplerimizin UEFA'nın farklı bir organizasyonunda devam etmesi durumunda programlarda değişiklik yapılabilecektir. 5 Ağustos'ta yapılacak olan play-off turu kura çekimleri sonrasında kulüplerimizin UEFA kupaları fikstürlerine göre 3 ve 4. hafta programları, 29-30 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan lig aşaması fikstür çekimleri sonrasında yapılacak olan çalışma ile ilk yarının kalan haftaları ilan edilecektir."



Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maç programı şöyle:



1. hafta:



9 Ağustos Cuma:



21.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: RAMS Park



10 Ağustos Cumartesi:



19.15 Kasımpaşa-Konyaspor: Recep Tayyip Erdoğan



21.45 Antalyaspor-Göztepe: Corendon Airlines Park Antalya



21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor: Ülker



11 Ağustos Pazar:



19.15 Sivasspor-Trabzonspor: BG Grup 4 Eylül



21.45 Corendon Alanyaspor-Eyüpspor: Alanya Oba



21.45 Samsunspor-Beşiktaş: Samsun Yeni 19 Mayıs



12 Ağustos Pazartesi:



21.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir: Çaykur Didi



21.00 Sipay Bodrum FK-Gaziantep FK (Stadyum henüz açıklanmadı)



Not: Mondihome Kayserispor haftayı BAY geçecek