Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de haftanın programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig 25, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 26, TFF 3. Lig'de 23, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde de 17. hafta karşılaşmaları oynanacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:



SÜPER LİG

Bugün:

20.00 Bitexen Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çotanak Spor Kompleksi)

Yarın:

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Nef)

12 Mart Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

13 Mart Pazartesi:

20.00 İstanbulspor-Demir Grup Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



SPOR TOTO 1. LİG

Yarın:

13.30 Tuzlaspor-Dyorex Boluspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

19.00 Göztepe-Pendikspor (Gürsel Aksel)

12 Mart Pazar:

13.30 Bodrumspor-Çaykur Rizespor (Bodrum İlçe)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Altınordu (Aktepe)

19.00 Altaş Denizlispor-Erzurumspor FK (Denizli Atatürk)

13 Mart Pazartesi:

20.00 Eyüpspor-Altay (Eyüp)

20.00 Yılport Samsunspor-Beyçimento Bandırmaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)



TFF 2. LİG

Kırmızı Grup

Yarın:

14.00 1461 Trabzon FK-Etimesgut Belediyespor (Ortahisar Yavuz Selim)

14.00 Fethiyespor-GMG Kastamonuspor (Fethiye İlçe)

14.00 Pazarspor-Ankara Demirspor (Pazar İlçe)

14.00 Baynet İnşaat Balıkesirspor-Kocaelispor (Balıkesir Atatürk)

14.00 AFC Kablo Kanalları Uşakspor-Kırşehir FK (Uşak 1 Eylül)

14.00 Bucaspor 1928-Serik Belediyespor (Yeni Buca)

14.00 Weecoins Kırklarelispor-Sarıyer (Kırklareli Atatürk)

14.00 Bitexen Vanspor-İskenderunspor (Van Atatürk)



Beyaz Grup

Yarın:

14.00 Düzce Cam Düzcespor-Menemen FK (Düzce 18 Temmuz)

14.00 Anagold 24 Erzincanspor- Isparta 32 Spor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

14.00 İnegölspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (inegöl İlçe)

14.00 Bayburt Özel İdare-Şanlıurfaspor (Bayburt Genç Osman)

14.00 Tarsus İdmanyurdu-Somaspor (Tarsus İlçe)

14.00 Ankaraspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Esenler Erokspor-Bursaspor (Esenler Erokspor)

14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Hes İlaç Afyonspor (Diyarbakır)

14.00 Sivas Belediyespor-Batman Petrolspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)



TFF 3. LİG

1. Grup

Yarın:

14.00 Gema Polimer Sile Yıldızspor-Yomraspor (Şile)

14.00 Hacattepe 1945-1954 Kelkit Belediyespor (Osmanlı)

12 Mart Pazar:

13.00 Entegre Solar Elazığspor-52 Orduspor (Elazığ Doğukent)

13.00 Belediye Derincespor-BC Group Ağrı 1970 (Belediye Derincespor Doğal Çim)

14.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Karşıyaka (Faruk Çelik)

14.00 Edirnespor-Eskişehirspor (Edirne 25 Kasım)

14.00 Nevşehir Belediyespor-İdaş Çatalcaspor (Nevşehir Gazi)

14.00 1922 Konyaspor-Amasyaspor FK (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

14.00 Belediye Kütahyaspor-Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu (Dumlupınar)



2. Grup

Yarın:

14.00 Turgutluspor-Darıca Gençlerbirliği (Turgutlu 7 Eylül)

14.00 Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Armoni Alanya Kestelspor (Of İlçe)

12 Mart Pazar:

14.00 Karaman FK-Kınay Bulvarspor (Kemal Kaynaş)

14.00 Bayrampaşa-Amberçay Eynesil Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

14.00 Gümüşhane Sportif Faaliyeetler-Ergene Velimeşespor (Gümüşhane Yenişehir)

14.00 Kuşadaspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Kuşadası Özer Türk)

14.00 Orduspor- 23 Elazığ FK (Yeni Ordu)

3. Grup

Yarın:

14.00 Bursa Yıldırımspor-Efeler 09 Spor FK (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Tepecik Şenol Güneş)

14.00 Fatsa Belediyespor-Niğde Anadolu FK (Fatsa İlçe)

12 Mart Pazar:

14.00 68 Aksaray Belediyespor-Güneş Holding Çankaya FK (Dağılgan)

14.00 Kepez Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi (Kepez Hasan Doğan)

14.00 Muş 1984 Muşspor-Merkür Holding Erbaaspor (Merkez Karasu Sentetik Çim Saha)

14.00 Artvin Hopaspor-Bergama Belediyespor (Hopa İlçe)

14.00 Akhisarspor-Bitexen Sapanca Gençlikspor (Spor Toto Akhisar)



KADIN FUTBOL SÜPER LİGİ

A Grubu

12 Mart Pazar:

12.00 Beşiktaş Vodafone-Vulfz Fatih Karagümrük (Fulya Hakkı Yeten Tesisleri)

12.00 Fatih Vatanspor-ALG Spor (Fatih Mimar Sinan)



B Grubu

12 Mart Pazar:

12.00 Fenerbahçe-Amed Sportif Faaliyetler (Beylerbeyi 75. Yıl)

12.00 Kireçburnu-Galatasaray Petrol Ofisi (Çayırbaşı)

12.00 Konak Belediyespor-Bitexen 1207 Antalyaspor (Atatürk 1 Nolu Yan Saha)

13.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Trabzonspor (Osmanlı)



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