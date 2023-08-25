Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'de haftanın programı

Futbolda Trendyol Süper Lig ile 1. Lig'de üçüncü hafta karşılaşmaları bugün, TFF 2. Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk hafta mücadelesi yarın oynanacak maçlarla başlayacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:



SÜPER LİG



Bugün:



21.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (Konya Büyükşehir Belediye)



Yarın:



19.15 Kasımpaşa-Pendikspor (Recep Tayyip Erdoğan)



19.15 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)



21.45 EMS Yapı Sivasspor-Bitexen Antalyaspor (Sivas 4 Eylül)



27 Ağustos Pazar:



19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



19.15 Mondihome Kayserispor-Yılport Samsunspor (RHG Enertürk Enerji)



21.45 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Alanya Oba)



NOT: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacakları maçlar nedeniyle İstanbulspor-Galatasaray, Fenerbahçe-RAMS Başakşehir, Yukatel Adana Demirspor-Beşiktaş karşılaşmaları ertelendi.



1. LİG



Bugün:



21.00 Erzurumspor FK-Manisa FK (Erzurum Kazım Karabekir)



Yarın:



17.00 Gençlerbirliği-Bodrum FK (Aktepe)



17.00 Tuzlaspor-Eyüpspor (Sancaktepe 15 Temmuz)



19.15 Sakaryaspor-Ümraniyespor (Yeni Sakarya Atatürk)



21.45 Göztepe-Ahlatcı Çorum FK (Gürsel Aksel)



27 Ağustos Pazar:



19.15 Boluspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Bolu Atatürk)



21.45 Kocaelispor-Altay (Kocaeli)



28 Ağustos Pazartesi:



21.00 Bitexen Giresunspor-Teksüt Bandırmaspor (Çotanak Spor Kompleksi)



2. LİG



Beyaz Grup:



Yarın:



16.30 Ankara Demirspor-Karacabey Belediyespor (TCDD Ankara Demirspor)



17.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Ankaraspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)



27 Ağustos Pazar:



16.00 Adıyaman FK-Diyarbekirspor (Kahta İlçe)



16.30 Serik Belediyespor-Hes İlaç Afyonspor (Serik İsmail Oğan)



16.30 Kırşehir Futbol SK-Esenler Erokspor (Kırşehir AHİ)



17.00 Weecoins Kırklarelispor-1461 Trabzon FK (Kırklareli Atatürk)



17.00 Altınordu-Nazilli Belediyespor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)



17.00 Bursaspor-Yeni Mersin İdmanyurdu (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)



20.00 Bucaspor 1928-Bitexen Vanspor (Yeni Buca)



Kırmızı Grup:



27 Ağustos Pazar:



16.00 Karaman FK-Menemen FK (Yeni Karaman)



16.30 Etimesgut Belediyespor-GMG Kastamonuspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)



17.00 İskenderunspor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor (Eyüp)



17.00 Uşakspor-Düzcespor (Uşak 1 Eylül)



17.00 Belediye Derincespor-Sarıyer (Belediye Derincespor Doğal Çim)



17.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bolluca)



20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Denizlispor (Diyarbakır)



20.00 Anagold 24Erzincanspor-İnegölspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)



20.00 Isparta 32 Spor-Somaspor (Isparta Atatürk)