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Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'de haftanın programı

Trendyol Süper Lig ile 1. Lig'de üçüncü hafta karşılaşmaları bugün, TFF 2. Lig'de ilk hafta mücadelesi yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'de haftanın programı

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Futbolda Trendyol ile 1. Lig'de üçüncü hafta karşılaşmaları bugün, TFF 2. Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk hafta mücadelesi yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

SÜPER LİG

Bugün:

21.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (Konya Büyükşehir Belediye)

Yarın:

19.15 Kasımpaşa-Pendikspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.15 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)

21.45 EMS Yapı Sivasspor-Bitexen Antalyaspor (Sivas 4 Eylül)

27 Ağustos Pazar:

19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.15 Mondihome Kayserispor-Yılport Samsunspor (RHG Enertürk Enerji)

21.45 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Alanya Oba)

NOT: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacakları maçlar nedeniyle İstanbulspor-Galatasaray, Fenerbahçe-RAMS Başakşehir, Yukatel Adana Demirspor-Beşiktaş karşılaşmaları ertelendi.

1. LİG

Bugün:

21.00 Erzurumspor FK-Manisa FK (Erzurum Kazım Karabekir)

Yarın:

17.00 Gençlerbirliği-Bodrum FK (Aktepe)

17.00 Tuzlaspor-Eyüpspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

19.15 Sakaryaspor-Ümraniyespor (Yeni Sakarya Atatürk)

21.45 Göztepe-Ahlatcı Çorum FK (Gürsel Aksel)

27 Ağustos Pazar:

19.15 Boluspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Bolu Atatürk)

21.45 Kocaelispor-Altay (Kocaeli)

28 Ağustos Pazartesi:

21.00 Bitexen Giresunspor-Teksüt Bandırmaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

2. LİG

Beyaz Grup:

Yarın:

16.30 Ankara Demirspor-Karacabey Belediyespor (TCDD Ankara Demirspor)

17.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Ankaraspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

27 Ağustos Pazar:

16.00 Adıyaman FK-Diyarbekirspor (Kahta İlçe)

16.30 Serik Belediyespor-Hes İlaç Afyonspor (Serik İsmail Oğan)

16.30 Kırşehir Futbol SK-Esenler Erokspor (Kırşehir AHİ)

17.00 Weecoins Kırklarelispor-1461 Trabzon FK (Kırklareli Atatürk)

17.00 Altınordu-Nazilli Belediyespor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)

17.00 Bursaspor-Yeni Mersin İdmanyurdu (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

20.00 Bucaspor 1928-Bitexen Vanspor (Yeni Buca)

Kırmızı Grup:

27 Ağustos Pazar:

16.00 Karaman FK-Menemen FK (Yeni Karaman)

16.30 Etimesgut Belediyespor-GMG Kastamonuspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

17.00 İskenderunspor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor (Eyüp)

17.00 Uşakspor-Düzcespor (Uşak 1 Eylül)

17.00 Belediye Derincespor-Sarıyer (Belediye Derincespor Doğal Çim)

17.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bolluca)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Denizlispor (Diyarbakır)

20.00 Anagold 24Erzincanspor-İnegölspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

20.00 Isparta 32 Spor-Somaspor (Isparta Atatürk)

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