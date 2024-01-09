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Süper Lig 16. haftanın programı

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçları başlıyor. İşte ayrıntılar ve haftanın maçları...

Süper Lig 16. haftanın programı

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Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçları, bugün oynanacak dört karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 16. hafta programı şöyle:

9 Ocak Salı:

17.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Alanya Oba)
17.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor (Pendik)
20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

10 Ocak Çarşamba:

17.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK (Mersin)
17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Ülker)
20.00 Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)

11 Ocak Perşembe:

17.00 EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray (BG Grup 4 Eylül)
20.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor (Papara Park)

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