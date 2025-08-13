Süper Lig 2. hafta maç fikstürü: Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

2025-2026 Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın fikstürü belli oldu. Ligin ilk haftasında Gaziantep FK'yı yenen Galatasaray lige iyi bir başlangıç yaparken, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in maçları ise Avrupa maçları nedeniyle ertelenmişti. Şimdi gözler ligdeki 2. haftaya çevrildi. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?



SÜPER LİG'DE BU HAFTA



Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:



15 Ağustos Cuma:



21.30 Galatasaray-Fatih Karagümrük (RAMS Park)



16 Ağustos Cumartesi:



19.00 Kacaelispor-Samsunspor (Kocaeli)



21.30 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Alanya Oba)



21.30 Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel)



17 Ağustos Pazar:



19.00 Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor (Eryaman)



19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



21.30 Beşiktaş-ikas Eyüpspor (Tüpraş)



21.30 RAMS Başakşehir-Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)



18 Ağustos Pazartesi:



21.30 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)